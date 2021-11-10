Batman’da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Batman'ın Sason ilçesinde Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Murat Mete, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Murat Madenüs, ilçedeki diğer daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtı önündeki tören, kaymakamlık ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunup, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Törende Atatürk’ün askeri kişiliği ile ilgili konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Erdem yaptı. Atatürk’ün hayatının her anında örnek bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Erdem, Atatürk’ün askerlik döneminin üstün başarılarla dolu olduğunu söyledi.

Törenin sonunda protokolün önüne geçerek selam veren zihinsel engelli bir vatandaş ise törene katılan polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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