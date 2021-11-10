Atatürk 10 Kasım’da Batman’da törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Batman’da törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Atatürk anıtına valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saatler 09.05'i gösterdiğinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına, sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Siren çaldığında seyir halindeki araçlar durdu, yayalar ve görevliler oldukları yerde durup saygı duruşunda bulundu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşma ve okunan şiirlerin ardından tören sona erdi.

Atatürk’ü anma törenine; Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin il başkanları, askeri tören takımı, diğer kamu kurum yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda Atatürk’ü Anma Programı gerçekleştirildi. Protokolün eksiksiz katıldığı programda öğrenciler, seslendirdikleri şiirlerle Atatürk’ü anlattı.

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