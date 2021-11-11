Milli Ağaçlandırma Gününde Gercüş’te fidanlar toprakla buluşturuldu

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'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' projesi kapsamında Batman’ın Gercüş ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında binlerce ağaç toprakla buluşturuldu.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Gercüş’e 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye başkanı Gündüz Günaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gercüş tepesi diye adlandırılan alanda gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, kendi fidanlarını toprağa ekip can suyunu verdi.

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