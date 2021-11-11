Batman’da korona virüsten ölen kadının ikizleri sezaryenle alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da korona virüsten ölen kadının ikizleri sezaryenle alındı

İHA

Batman’da korona virüsten ölen kadının ikizleri sezaryenle alındı

Batman’da 45 gün önce korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan 8 aylık hamile kadın ikizlerini göremeden hayatını kaybetti. Entübe edilmeden önce ikizleri sezaryenle alınan anne, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 8 aylık hamile kadının ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Entübe edilen kadın, hayatını kaybetti. Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Fatma Doğan (31), yaklaşık 45 gün önce korona virüse yakalandı. Durumu kötüleşince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, burada tedaviye alındı. Ağırlaşan Doğan'ın biri kız biri erkek, ikiz bebekleri sezaryenle alındı.

“Fatma Doğan’ın aşız olduğu tespit edildi”
İkizler yeni doğan servisinde kuvöze konulurken, entübe edilen Doğan, dün yaşamını yitirdi. Doğan’ın aşısız olduğu ve bu yüzden entübe edildiği ve vefat ettiği öğrenildi. Fatma Doğan’ın cenazesi Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Ağaçlandırma Gününde Gercüş’te fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Milli Ağaçlandırma Gününde Gercüş’te fidanlar ...
Batman'da teröre lanet, şehide saygı yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Batman'da teröre lanet, şehide saygı yürüyüşü ...
İkiz bebekleri sezaryenle alınan Fatma, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER İkiz bebekleri sezaryenle alınan Fatma, ...
Milli ağaçlandırma gününde Batman'da 50 bin ağaç toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Milli ağaçlandırma gününde Batman'da 50 bin ağaç ...
Batman’da dikilen fidanlara 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi
YEREL HABERLER Batman’da dikilen fidanlara 15 Temmuz şehitlerinin ...
Batman Motosiklet Tutkunları Derneği’nden 10 Kasım’a özel kortej
YEREL HABERLER Batman Motosiklet Tutkunları Derneği’nden 10 Kasım’a ...
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı
Atatürk 10 Kasım’da Batman’da törenlerle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk 10 Kasım’da Batman’da törenlerle anıldı
Batman’da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER Batman’da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da trafik kazası: 1 yaralı
Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı
YEREL HABERLER Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam ...
Batman’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
93 Gün yoğun bakımda kalan ve 10 kez kalbi duran çocuk hayata tutundu
YEREL HABERLER 93 Gün yoğun bakımda kalan ve 10 kez kalbi duran ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.