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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kumar oynatanlara şok baskın

İHA

Batman’da kumar oynatanlara şok baskın

Batman’da kumar oynatıldığı tespit edilen 3 kıraathaneye şok baskın düzenlendi. 4 işletmeci hakkında yasal işlemin başlatıldığı operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye de 12 bin lira para cezası kesildi.
Düzenlenen kumar operasyonuna ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından ilimizde kumar oynatılan yerlere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edilmiştir. 4 kişiye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatılmış, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye ise kabahatler kanununa istinaden 12 bin lira idari para cezası uygulanmış. Suç eşyası olarak değerlendirilen 3 bin TL para ve çok sayıda poker puluna el konulmuştur. Ayrıca kumar oynatılan iş yerlerinin kapatılma işlemleri başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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