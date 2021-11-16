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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı kadınlar ilk defa tiyatro izledi

İHA

Batmanlı kadınlar ilk defa tiyatro izledi

Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat etkinlikleri kapsamında farklı şehirlerden Batman’a gelen devlet tiyatrosuyla birlikte Batmanlı kadınlar ilk defa bir tiyatro oyununu izleme imkanı buldu.
Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat etkinlikleri kapsamında farklı şehirlerden Batman’a gelen devlet tiyatrolarına kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun Cahit Sıktı Tarancı’nın hayatını konu alan ‘Gün eksilmesin penceremden’ isimli tiyatrosunu Batman’da sahnelendi. Yediden yetmişe herkesin katılım sağladığı tiyatro gösterisine Batmanlı kadınlar ilk defa tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşadı. Tiyatroya mahalle kadınlarını toplayıp gelen mahalle muhtarı Fatma Türkan, “Ben Muhtar Fatma ilk defa mahalle sakinlerimizi toplayıp biz kadınlar olarak tiyatroya geldik. Bu tiyatroda Milli Eğitim Müdürlüğüne ve bu etkinliği yapan tüm ekibe çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlk defa kadınlarımız bir tiyatro seyrettiler ve çok memnun olduk. Her zaman böyle etkinlikler bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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