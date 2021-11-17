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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da çiftçiye desteği yapılan ilk mercimek tohumun ekimi yapıldı

İHA

Batman’da çiftçiye desteği yapılan ilk mercimek tohumun ekimi yapıldı

Batman’da bitkisel ürünleri geliştirilmesi kapsamında kırmızı mercimek üretiminin yaygınlaştırılması ve verimin arttırılması amacıyla Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dağıtımı gerçekleştirilen yaklaşık olarak 400 çiftçiye yüzde 75 hibeli toplam 160 ton kırmızı mercimek tohumun ilk ekimi yapıldı.
Çiftiler kendilerine dağıtılan kırmızı mercimek tohumun ilk ekimini köyde Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ile birlikte gerçekleştirdi. Atıl durumdaki tarım arazilerin değerlendirilmesi projesinde kırmızı mercimek dağıtımını yaptıklarını dile getiren Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, "Bakanlığımız bitkisel üretim genel müdürlüğü özellikle de atıl durumdaki tarım arazilerin değerlendirilmesi projesinde kırmızı mercimeği de geliştirme projesi kapsamında ilimize yaklaşık 160 ton kırmızı mercimek projesi verildi. Bu projemizle 400 çiftçimize bir destekleme yapıldı. Özellikle kırmızı mercimeğin hem gübre kullanılmaması hem de kuraklığa dayanıklı olması itibariyle bizim bunu geliştirme maksadımız oldu. Çiftçilerimizin de buna bir teveccühü oldu. Şu anda da yağmurlar ilimiz de ne kadar azsa da küçük bir yağmurla şu an ne kadar tava duruma gelmiş olsa da şu anda kırmızı mercimek ekimi yapılmaktadır. Bu projenin bu kırmızı mercimeğin Batman'a ve üreticilerimize bereket getirmesini diliyorum. 2021 yılında özellikle hem bakanlığımızın bütçesinde hem de GAP idaresi bütçesinde hem de il özel idaremizin bütçesinde hem bitkisel hem hububat hem de bitki ve değişik katma değer ürünler konusunda desteğimiz oldu. Şu anda da özellikle meyveciliği geliştirme kapsamında biz çiftçilerimize üreticilerimize karışık meyve projemiz var. Bunu kısa sürede de inşallah çiftçilerimize de bu konuda da desteğimiz olacaktır. Şu anda da ilimizde de yağmurları bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta meteorolojiden aldığımız bilgilere göre yağmuru bekliyoruz. Yağmur yağdıktan sonra toprağımız tava geldikten sonra diğer hububatlarda özellikle mercimekten sonra buğday, arpa gibi hububatlarında ekimize başlanacaktır. Özellikle de şurada çiftçilerimize sizin vasıtanızla tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle de bizim için buğday stratejik bir öneme sahip. Ne kadar girdi fiyatları bu gübreden bahsediliyorsa da bunun ekilmesi gerekir ve buğdayın da hem önemi hem de getirisinden dolayı bizim açımızda da önemlidir. Çiftçilerimizin buğday ekmelerini ve bu konuda teveccüh göstermelerini istiyoruz. Buğdayımızda şu an da tarımsal destek fiyatları açıklandı. Hem mazot gübre desteği hem de kilogram başına destek buğdaya yapılmaktadır” dedi.
Atıl durumdaki tarım arazilerin değerlendirilmesi projesinde kendilerine kırmızı mercimek tohumu verilen çiftçi Erkan Kayra ise "Tarım bakanlığının projesi ile mercimek dağıtıldığını duyduk. Başvurumuzu yaptık, yaklaşık 40 dönüme mercimek aldık. 500 kiloya yakın o projeden faydalandık. Bir nebze de olsa katkısı oldu. Tohumun kilosu piyasa da yaklaşık on bir on iki lira bize yüzde yetmiş beş hibe verildi. 6 lira vermemiz gerekirken 1 buçuk verdik. Bir nebze de olsa katkısı oldu. Şimdi kuraklıktan dolayı da buğday arpa maliyeti daha yüksek. Gübre, mazot ondan dolayı mercimeğe yöneldik, kuraklığa daha dayanıklıdır. Mercimeğin fazla bir masrafı yok. Gübresi yok kuraklığa dayanıklıdır. Soğuğa dayanıklı. Yani fazla bir masrafı olmadığı için biz de mercimeğe yöneldik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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