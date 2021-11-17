Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK´ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. `Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet´, `Örgüte bilerek isteyerek yardım´ ve `PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman desteği sağladıkları´ öne sürülen şüphelilere yönelik Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana´da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. `Tufan´ adı verilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda biri ruhsatlı 3 adet tabanca, 3 tabanca şarjörü, 398 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mermisi, 245 bin 900 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Sekvan KÜDEN
2021-11-17 17:13:32
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