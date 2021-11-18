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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

İHA

Batman’da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

Batman’da oltalama olarak bilinen phishing yöntemiyle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden phishing yöntemi ile bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 7 adet banka kartı, 7 adet cep telefonu, 6 adet simkart, 1 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayara el konuldu. Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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