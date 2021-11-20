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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvenlik köy korucuları, özel çocuklarla bir araya geldi

İHA

Güvenlik köy korucuları, özel çocuklarla bir araya geldi

Batman'ın Sason ilçesinde Yücabağ Güvenlik Köy Korucuları Dernek Başkanı ve üyeleri, ilçedeki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel çocuklarla bir araya gelerek Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı.
Yücebağ Güvenlik Korucuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve dernek üyeleri Dünya Çocuk Hakları Gününün de özel çocuklarla bir araya geldi. Sason ilçesinde eğitim faaliyeti gösteren özel bir Rehabilitasyon merkezine gelen dernek üyeleri, rehabilitasyon müdürü Süleyman Argunhan ile birlikte çocuklara çeşitli hediyeler vererek sohbet etti. Dernek Başkanı Bozkurt, Özel çocuklarla hoş vakit geçirdiklerini belirterek, Türkiye'de son yıllarda çocukların korunması adına atılan adımların her geçen gün arttığını söyledi. Bozkurt, “Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır. Bizde bu günün vesilesiyle buradaki çocuklarımızı ziyaret ederek günlerini kutladık. Son yıllarda çocuk haklarıyla ilgi ülkemizde çok çalışmalar yapıldı. Maalesef bu çalışmaları başka ülkelerde göremiyoruz. Ülkemizde 5 milyon civarında mülteci bulunmakta ve bunların çoğu çocuklardan oluşmaktadır. Bunlar ülkemizde çok iyi bir şekilde korunmaktadır. Bundan dolayı devletimize minnettarız. Ancak insan haklarını koruduğunu illeri süren Avrupa'nın bu çocuklara kapılarını ve sınırlarını kapattığına şahit olmaktayız. Biz dernek olarak bu çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve her türlü haklarını korumak için yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız” dedi.

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