Batman’da kedi için direği yerinden söktüler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da elektrik direğine sıkışan kediyi DEPSAŞ enerji ekibi direği yerinden sökerek kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde elektrik direğinde sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu DEPSAŞ enerji ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekip, elektrik direğini yerinden sökerek kediyi kurtardıktan sonra direği tekrar eski yerine dikti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.