Batman’da kedi için direği yerinden söktüler

Batman'da elektrik direğine sıkışan kediyi DEPSAŞ enerji ekibi direği yerinden sökerek kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde elektrik direğinde sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu DEPSAŞ enerji ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekip, elektrik direğini yerinden sökerek kediyi kurtardıktan sonra direği tekrar eski yerine dikti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.