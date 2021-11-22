Batman’da önce iki otomobil sonra halk otobüsünün çarptığı vatandaş hayatını kaybbetti

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Yağışlı hava ile birlikte zifiri karanlığın çökmesiyle yoldan geçen vatandaşa önce iki otomobil, ardından halk otobüsü çarptı. Kazada araçların çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Muzaffer Pekince isimli vatandaş Batman merkeze bağlı Kösetarla köyündeki bahçesinden dönerken karanlığın çökmesiyle eve dönüş yolunda köy girişindeki kavşakta önce iki otobobil, ardından halk otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen feci kaza sonrası hayatını kaybetti. Jandarma ve 112 acil servis ekiplerince kimliği tespit edilen Muzaffer Pekince’nin cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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