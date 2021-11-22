Batman’da hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Batman’da sabah saatlerinde bir marketin önünden eşya çalan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Yaşanan ilginç hırsızlık olayı güvenlik kamarasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Pınarbaşı Mahallesinde gerçekleşti. Hırsız, beraberinde getirdiği alışveriş poşetiyle marketin önüne gelip eşyaları poşete doldurmaya başladı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın sergilediği rahat tavır, görenlere pes dedirtti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.