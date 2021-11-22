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Batman’da şehit yakınları Emniyet Müdürü Kıraç’a onur belgesi verdi

İHA

Batman’da şehit yakınları Emniyet Müdürü Kıraç’a onur belgesi verdi

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü Batman İl Başkanlığı tarafından kentte sağlanan huzur ve güvenden dolayı İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’a onur belgesi verildi.
Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ı makamında ziyaret eden Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Batman İl Başkanı Ferhat Tüzün ve beraberinde bulunan şehit yakınları, Köroğlu kıraç’a onur belgesi taktim ederek verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti. Batman'ın eskiye nazaran son derece huzurlu bir il olduğunu belirten vakıf başkanı Tüzün, “Vatanımız ve milletimizin bölünmez birliği için canlarını feda eden kahraman gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza verdiğiniz değerli desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Vakıf olarak vatan kahramanlarımız adına şükranlarımızı bir borç biliyoruz. Şehit yakınları ve gaziler olarak her zaman devletimizin yanındayız” dedi.
Aldığı onur belgesinin kendisi için çok önem taşıdığını belirten İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’da şehit yakınları ve gazilere ülke olarak borçlu olduğumuzu ifade ederek şehit yakınları ve vakıf Başkanı Tüzün’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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