Trafik polisinin halaybaşı olduğu görüntüler ilgi çekti

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Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, düğüne katılan trafik polisinin halaybaşı olarak, elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Kentte pazar günü düzenlenen düğüne davetli olarak giden, Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube´de görevli polis memurunun halayın başını çektiği görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Üniformalı polisin elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlenip, beğeni aldı. Batmanlı yerel şarkıcı Musa Gezer´in de sahneye çıktığı düğünde eğlenceli anlar yaşandı. DHA-Genel Türkiye-Batman Arif Arslan

2021-11-22 17:44:08



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