Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan şehit kabirleri yenilendi

Batman'ın Beşiri ilçe mezarlığında bulunan 3 şehidin kabirleri yenilendi.

Beşiri İlçe Kaymakamı Mahmut Şener’in talimatıyla, ilçe merkezinde bulunan 3 şehidin kabirlerinin yenilendiğini söyleyen Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özcan,

"Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için kahramanca görev yaptıkları sırada şehit düşen aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahları kaymakamlık tarafından yenilendi. Yapılan çalışma ile Beşiri merkez mezarlığında bulunan 3 şehidimizin kabirleri şehitlerimize yakışır tek tip mermer olarak yeniden yaptırıldı. Şehit aileleri adına İlçe Kaymakamımızı makamında ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim ettik” dedi.

Şehit ve aileleri için ne yapılsa az olacağını dile getiren İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, “Onlara borcumuzu ödeyemeyiz” diye konuştu.

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