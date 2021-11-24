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Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

DHA

Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin Kozluk'ta şehit olduğu yere karanfiller bıraktı, görev yaptığı okulu ziyaret etti.
Müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit oldu. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Taha Etız ile yönetim kurulu üyeleri, Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakarak görev yaptığı okulu ziyaret etti.
Vakfın Şube Başkanı Taha Etız, "Cehaletten beslenen terör örgütüne en büyük savaşı açan Aybüke öğretmene ve bütün şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Şehadete ererek, ölümüyle ölümsüzlüğe eren bütün yiğitlerimizden Allah razı olsun. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, cehalete ve terörün karanlığına savaş açan, insan yetiştirmeyi amaç edinen bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Kozluk Arif Arslan
2021-11-24 11:50:36

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