Batman’da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

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Batman Şafak Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Şafak Mahallesinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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