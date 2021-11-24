Batman’da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

Batman kent merkezinde seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Yangın büyümeden şoför tarafından söndürüldü.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 AAP 40 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın ön tarafından yükselen alevleri fark eden şoför yangına su ile müdahale ederek büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan araç yangınında soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasarın meydana geldiği hafif ticari aracın elektrik kontağından kaynaklı yandığı belirtildi.

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