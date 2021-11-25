Batman'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak yemek verildi

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURTSAV) tarafından Sason ilçesinde şehitler için Mevlidi Şerif okutularak şehit yakınları ve gazilere yemek verildi.

Sason ilçesinde özel bir yemek evinde düzenlenen şehitler adına mevlit programı, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman tarafından Kur'anı Kerim okunmasıyla başladı. Programın devamında bir konuşma yapan Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURTSAV) Başkanı Hasan Demir, dernek olarak yaptıkları faaliyet hakkında şehit yakınları ve gazileri bilgilendirdi. İçişleri Bakanlığının destekleriyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Dernek Başkanı Demir, "İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle son 6 yılda 4 projemiz onaylanarak şehit yakınlarımız ve gazilerimize hizmet etme fırsatı yakaladık. Bulduğumuz her fırsatta şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya gelebilmek adına yemek programları düzenledik. 80 şehidimizin kabirlerini yeniledik. Batman Üniversitesi kampüsünde toplamda 2 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Biz bunları yaparken bizlerden desteğini esirgemeyen devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Program verilen yemeğin ardından Müftü İbrahim Yaman'ın şehitler için okuduğu dualar ile son buldu.

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