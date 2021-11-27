Batman'da düzenlenen tenis turnuvasında finale kalan takımlar belli oldu



Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)Batman'da düzenlenen tenisin önemli organizasyonlarından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nda finale kalan ekipler belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye Tenis Federasyonu, Batman Valiliği ve Batman Belediyesi işbirliğinde TPAO Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 23 Kasım'da başlayan organizasyon, bugün yarı final müsabakaları ile sürerken finale adını yazdıran takımlar da belli oldu.

Şampiyonaya 18 ilden 54 erkek, 28 kadın olmak üzere toplamda 82 takım 246 sporcunun katıldığını belirten Batman Tenis İl Temsilcisi Mehmet Özer, "Batman´da bir hafta içinde geçen müsabakalar karnaval havasındaydı. Tenis severler maçları zevkle izledi. Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu´da tenise ilgi arttı. Eskiden tenis zengin sporuydu. Şimdi bu sporu herkes oynuyor. İki yıldır Batman´da bu turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

FİNALE KALANLAR BELLİ OLDU

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nda adını finale yazdıran takımlar belli oldu. Kıyasıyı mücadelelere sahne olan şampiyonada rakiplerine üstünlük sağlayan Ağrı Gençlik, Şırnak Gelişimspor Kulübü, Malatya Gençlik ve Van Gençlikspor finale yükseldi. Organizasyon yarın final müsabakalarının ardından sona erecek

Yarı final maçlarının sonuçları ise şöyle:

Ağrı Gençlik Diyarbakır Diclespor: 2-0

Şırnak Gelişimspor Kulübü Elazığ Gençlikspor: 2-0

Malatya Gençlik Batman: 2-1

Van Gençlikspor Diyarbakır Gençlikspor: 2-1

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarı final maçlarından görüntü

Batman, Malatya maçı ile Diyarbakır Van müsabakaları

Batman tenis il temsilcisi mehmet Özer´in konuşması

Genel görüntüler DHA-Spor Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2021-11-27 17:17:06



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