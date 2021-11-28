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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nı kazananlar belli oldu

DHA

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nı kazananlar belli oldu


Arif ARSLAN / BATMAN (DHA) Batman'da düzenlenen tenisin önemli organizasyonlarından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nın finallerinde erkeklerde Ağrı Gençlik ve kadınlarda Şırnak Geliştirme Spor Kulübü şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye Tenis Federasyonu, Batman Valiliği ve Batman Belediyesi iş birliğinde TPAO Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nı kazananlar belli oldu. 18 şehirden 53´ü erkek, 28´i kadın 82 takımdan toplam 246 sporcunun yer aldığı müsabakaların final maçlarında Ağrı Gençlik kulübü, Yeni Van Tenis Spor Kulübünü 2-0´lık skorla yenerek erkekler kategorisinde şampiyon oldu. Kadınlarda ise Şırnak Geliştirme Spor Kulübü, Malatya Gençlerbirliği ekibini 2-0´lık skorla yenerek adını şampiyonluğa yazdıran ekip oldu.
DERECEYE GİREN DİĞER TAKIMLAR
Turnuvada erkekler kategorisinde ikincilik maçı Diyarbakır Tenis Yüzme ile Diyarbakır Diclespor kulüpleri arasında oynandı. Diyarbakır Tenis Yüzme ekibi rakibini 2-0´lık skorla yenerek 2'nci oldu. Diyarbakır Diclespor ise 3´üncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Elazığ Gençlik, Batman Tenis Gençlikspor´u 2-1 yenerek 2´ncliği elde etti. Batman ekibi ise 3´üncü oldu. Müsabakalar yağmur nedeniyle kapalı tenis salonunda yapıldı.
TENİSTE AĞRI FARKI
Ağrı Gençlik Spor Kulübü Kaptanı 16 yaşındaki Habip Anak, Batman´da iki yıl üst üste düzenlenen şampiyonadan birinciliği kimseye kaptırmamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. 11 yıldır tenisle uğraştığını belirten Anak, "Daha önce de şampiyonluk yaşamıştım. Son iki yıldır da Batman´da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Röportajlar
Ödül töreniDHA-Spor Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2021-11-28 16:57:25

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