Aşiretten devrim gibi karar: Kız isteme merasiminde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek Bekira Aşireti'nde düğünlerde istenilecek altının gramı 80, düğün yerleri köy meydanı olarak belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşiretten devrim gibi karar: Kız isteme merasiminde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek Bekira Aşireti'nde düğünlerde istenilecek altının gramı 80, düğün yerleri köy meydanı olarak belirlendi

İHA

Aşiretten devrim gibi karar: Kız isteme merasiminde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek Bekira Aşireti'nde düğünlerde istenilecek altının gramı 80, düğün yerleri köy meydanı olarak belirlendi

Batman'da yaşayan Bekira Aşireti mensupları, düğünlerde israfın önüne geçmek amacıyla kız isteme merasimlerinde istenilecek altın miktarını 80 gram olarak belirledi. Aşiret mensupları, düğünde takı ve hediye merasimi yapılmaması, taziyelerde de yemeklerin kaldırılması kararını aldı.
Yaklaşık 38 köyü kapsayan ve 10 binin üzerinde mensubu olan Bekira Aşireti, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kaplıca Konaklama Tesisleri'nde imamlar, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek, son zamanlarda yükselen altın fiyatlarını baz alarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacağı da duyuruldu.
Bekira Aşireti mensubu ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şah Arzık, aldıkları karara dair bildiriyi okudu. Katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Arzık, "Bildiğiniz gibi günümüzde düğünler büyük maliyetlere, ekonomik sıkıntılara ve birçoğunun gücünü aşan borçlara sebebiyet vermektedir. Bu konuda hemen hemen herkes şikayet etmekte, ıstırap çekmektedir. Bazıları da çocuğunu evlendirmekten kaçmakta veya ertelemektedir. Birçok kişi size dert yandığı gibi bize de gözü ağlamaklı bir şekilde dert yanmaktadır. Şahit olduğumuz gibi gerçekten düğün masrafları çığırından çıkmış, maliyeti 250400 bin liraya ulaştığını, özellikle bu meblağa ulaşmanın sebebi hayat pahalılığı ve istenen yüksek miktardaki altınlardır. Biz de, siz de bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık. Birçok meşveretten sonra düğünlerimizi daha kolay, fazla külfete girmeden makul bir seviyeye getirmek için bazı kararların alınmasını zorunlu kılmıştır. Kız istemede tatlı merasimi ayrı bir günde ve ayrı mekanda değil, nişan yani yüzük takma gününde aile içinde yapılacak. Kına gecesi için gelinin veya damadın evinde, en yakın aile ferdiyle sade bir şekilde yapılacak. İmkanlar dahilinde ve zorunlu olmadıkça geline şerbetlik ve gelinlik yerine yöresel kıyafetler giydirilmesi, kuaförde değil evde süslenecek. Düğünler yer ve zaman müsaitse evlerin önünde veya köy meydanında yapılacak. Düğün sırasında takı ve hediye merasimi yapılmayacak, yardım veya hediye vermek isteyen gizli bir şekilde verecek. Düğünden sonra kadınlar arasında yapılan üç günlük ziyareti yapılmayacak" dedi.

"Karara uymayanların düğününe gidilmeyecek"
Toplantılarının ana konusunun büyük külfetlere sebep olan kız isteme sırasında istenen ve mecburi kılınan altın miktarı olduğunu belirten Arzık, sözlerine şöyle devam etti:
"Evet, kadınlarımız, kızlarımız, gelinlerimiz daha fazla miktarda altınlara, o süslemelere layıktır. Fakat onlar da yeni ailesinin borç batağına, ekonomik sıkıntılara maruz kalmalarını istemezler. Bu nedenle yapılan bir dizi görüşmeden sonra bundan böyle altın miktarı toplam 80 gramı geçmeyecek şekilde makul karar verilmiştir. Bu kararların uygulanmasının takibi siz seydalarımız, muhtarlarımız, büyüklerimize düşmektedir. Ayrıca bu kararların ilan edilmesi ve kararlara uymayanların düğünlerine iştirak edilmeyecek. Bu kararların birçok hayra vesile olacağını ümit ediyoruz. Ayrıca bir diğer sorunumuz da taziyelerde verilen yemeklerdir. Bu sıkıntı içinde yapılan görüşmelerden sonra taziyeye gelen misafirlere yemek teklifi yapılmayacak. Taziyede sürekli kalan aile fertleri için ise etsiz sade ve görülmeyecek yerde olacak. Taziyelerin bir yerde ve üç gün yapılması, ev önünde tekrar oturulmaması, memlekette yapılan taziye İstanbul veya diğer şehirlerde tekrar kurulmayacak. Taziye masraflarının aileler ve akrabalar arasında paylaşılması kararı alınmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nı kazananlar belli oldu
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nı ...
Batman'da düzenlenen tenis turnuvasında finale kalan takımlar belli oldu
YEREL HABERLER Batman'da düzenlenen tenis turnuvasında finale kalan ...
Batman'da düzenlenen tenis turnuvasında finale kalan takımlar belli oldu
YEREL HABERLER Batman'da düzenlenen tenis turnuvasında finale kalan ...
Batman’da hırsız, sigaraları kasasıyla birlikte çaldı
YEREL HABERLER Batman’da hırsız, sigaraları kasasıyla birlikte çaldı
Saatçı: "Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor'
YEREL HABERLER Saatçı: "Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.