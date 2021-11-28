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Batman'da kanaat önderlerinden 'altın' sınırlaması; 80 gramı geçmeyecek

DHA

Batman'da kanaat önderlerinden 'altın' sınırlaması; 80 gramı geçmeyecek


Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar, altın takı miktarına sınırlama getirilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Buna göre, kız isteme törenlerinde 80 gramdan fazla altın takı takılmayacak.
Kozluk ilçesindeki otelde toplanan kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar; yeni evlenecek çiftlerle ilgili kararlar alıp, kız isteme törenlerine de altın takı sınırlaması getirdi. Buna göre, 'şirani' denilen şerbetin ayrı bir günde ve mekanda değil nişan gününde aile içinde yapılması istendi. Kına gecesinin, gelinin veya damadın evinde, en yakın aile üyeleri ile sade yapılmasına karar verildi. Düğünlerin, yer ve zaman müsaitse evlerin önünde veya köy meydanında yapılması istendi. Ayrıca düğün sırasında takı ve hediye merasimi yapılmamasına, yardım veya hediye vermek isteyenlerin gizli vermesi talep edildi. Kız isteme töreninde istenilecek altın miktarının da 80 gramı geçmemesine karar verildi.
Çiftler ile ailelerinin zor duruma düşmesi için böyle bir karara imza attıklarını belirten Bekira ve Civar Köyleri Derneği Başkanı Mehmet Şah Arzık, "Düğün masrafları 250- 400 bin TL'yi bulmuştur. Bu duruma kayıtsız kalamazdık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2021-11-28 17:58:01

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