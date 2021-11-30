Batman’da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

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Batman’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı.

Batman’da PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilenlere yönelik 27 Kasım'da 'Şehit Birol Öztekin3' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve basılı materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i terör örgütü mensubu olmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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