Uzmanlar, sosyal medyada kimlik hırsızlıklarına karşı uyardı

Sosyal medya platformlarında son zamanlarda artan veri hırsızlığı ve hesap çalınma vakaları nedeniyle kullanıcılar tedirgin olurken sosyal medya uzmanları konu hakkında uyarılarda bulundu.

Vera Medya’nın sorumlusu Esat Berkay Beydağ, vatandaşları sosyal medyada kimlik hırsızlıklarına karşı uyardı. Beydağ, "Özellikle son dönemde belli başlı sosyal medya platformlarında artan hesap çalınma vakalarından sonra çok sayıda şikayet ve talep almaya başladık. Eskiden ünlü veya bilindik hesaplar üzerinde yaşanılan sorunlar artık her kullanıcının başına gelebiliyor. Normal bir kullanıcının hesabını çalan kimlik hırsızları, aldıkları hesaplardan hesabın yakınlarına ulaşarak türlü yollarla dolandırıcılık girişimlerinde bulunuyorlar” dedi.



“Öncelik hesap güvenliği”

Kullanıcıların öncelikli olarak hesap güvenliğine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Beydağ, kullanıcıların tanıdıkları kişilerden dahi özel mesaj yoluyla gelen linklere tıklamamaları gerektiğini belirtti. Beydağ, “Kimlik hırsızları artık özel mesaj üzerinden çeşitli kurmaca linkler yollayarak hesap bilgilerinizi ele geçirmeye çalışıyorlar, özellikle instagram üzerinden yürütülen bu kimlik hırsızlığında tanıdığınız kişilerden mesajlar göndererek size link iletiyorlar ve hesap bilgilerinizi girmenizi sağlıyorlar. Ayrıca taklit hesaplar üzerinden instagramdan size ulaşılıyormuş gibi göstererek, ihlalde bulunduğunuzu ileterek hesabınızın 24 saat içerisinde kapanacağını söylüyorlar, Instagram bu şekilde direkt mesaj üzerinden kullanıcılarına ulaşmamaktadır. Bu da bir kimlik hırsızlığı türüdür. Öncelikli alacağınız güvenlik önlemi, tanıdığınız veya tanımadığınız hesaplardan gelen bilinmeyen linklere tıklamamanız gerekiyor” diye konuştu.



“Hesaplarınızda iki faktörlü doğrulamayı açın”

Beydağ, hesaplarda iki faktörlü doğrulamanın açılmasını isteyerek, “Sosyal medya platformları instagram, facebook ve twitter hesaplarınızın güvenliği için ayrıca bir türlü önlemler de sağlıyorlar. Bunlardan biri de iki faktörlü doğrulama yöntemidir, hesabın güvenlik ayarları kısmında yer alan bu doğrulama yöntemini açarak hesaba farklı cihazlardan girişte SMS ile doğrulamayla güvenlik önlemi sağlanabilir. Tüm hesaplarınızda aynı şifreyi kullanmamanız alınacak önlemler arasında yer alıyor” diye konuştu.



“Hesabımızın çalınması durumunda neler yapmalıyız”

Sosyal medya platformlarında hesap çalınması durumunda öncelikle ilgili platformun taklit ve çalıntı hesap panellerinden başvuru yapılması gerektiğini belirten Beydağ; “Sosyal medya platformlarından gerekli başvuruları yapmanızın ardından ilgili savcılığa veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunmanızı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

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