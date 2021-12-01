Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

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Batman’ın Kozluk ilçesinde 145 anne ve anne adayına UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kozluk ilçesinde 145 anne ve anne adayına yönelik sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında sunum yapıldı. Sunumda anne ve anne adaylarına UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı.

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