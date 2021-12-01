Batman’da yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Batman’da iki iş yerinde yüklü miktarda tütün mamulleri ile kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler Mahallesinde 2 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 312 paket gümrük kaçağı sigara, 1,5 kilo puro tütünü, 41 kilo nargile tütünü, 4 litre elektronik sigara likiti, 11 bin adet boş makaron, 40 adet puro, 10 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.