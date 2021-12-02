Batman’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Batman’ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyünde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Sason İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bir evde bin 300 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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