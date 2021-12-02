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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasankeyf kalesi turizme açıldı

İHA

Hasankeyf kalesi turizme açıldı

Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çalışmaları sonucu 2012 yılından bu yana kapalı olan Hasankeyf Kalesi ziyarete yeniden açıldı.
Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, 1. etap güzergahtaki çalışmaların tamamlandığını söyledi. Aslanlı, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemiz Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, Batman valiliği ve il özel idaremizin destekleriyle hayata geçirildi. Kalede yürüyüş yolları, yabani otlardan temizlenerek kültürel yapıların bilgileri, panolarıyla birlikte yerleştirildi. Aynı zamanda yürüyüş güzergahı üzerinde yönlendirme levhaları ve çöp kutuları gerekli yerlere monte edildi. Bu sayede Hasankeyf Kalesine ziyarette bulunacak misafirlerimiz rahatlıkla alanı gezebilecek. Hasankeyf Kalesinde bulunan Büyüksaray yapısında da restorasyon işlemlerine başlanmıştır. Vali Hulusi Şahin’in destekleriyle turizm yatırımlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bazı projelerimiz üzerinde de çalışmalarımız tam hız devam etmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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