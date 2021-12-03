Batman’da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BatmanDiyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıkarak köprüde asılı kaldı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, BatmanDiyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Batman’a gelen gıda yüklü 81 EU 408 plakalı tır şoförü Hakkı Taşçı, Batman girişinde bulunan Sinan Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprü korkuluklarına çarparak duran tırın şoför mahalli köprüde asılı kaldı. Olay yerine çağrılan Batman itfaiye ile AFAD ekipleri araçta bulunan şoför Hakkı Taşçı ve ikinci şoför Servet Yıldırım'ı sıkıştıkları yerden kurtardı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Servet Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle DiyarbakırBatman karayolu tek taraflı trafiğe kapatılırken, kazada enkaza dönen tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.