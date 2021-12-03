Batman’da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM şube ekiplerince durdurulan bir araçtan 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları yol kontrollerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Durdurulan şüpheli araçta 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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