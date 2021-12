Engellileri daha iyi anlamak için enpati yaptılar

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engeliler Gününe özel yaptıkları etkinlikte engeli gibi davranarak engellilerin normal hayatta karşılaşa bileceği zorluklara dikkat çekti.

Engellileri daha iyi anlayabilmek için yapılan etkinlikte bazı öğrenciler ellerini kullanmadan yazı yazmaya çalışırken, bazıları da gözlerini bağlayarak resim yapmaya çalıştı. Engellilerin normal yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve bunu öğrencilerine en iyi şekilde kavratabilmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Yanıkkaya Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Reşit Demir, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Görsel Sanatlar dersinde yaptığımız etkinliğimizde bazı öğrencilerimizin gözünü bağladık. Bazılarının tek elini, bazılarının da iki elleri bağlayıp onlardan resim yapmalarını istedik. Bir ders boyunca böyle resim yapmaya çalıştılar. İkinci dersimizde de öğrencilerin elleri veya gözleri bağlı iken resim yapmalarının nasıl olduğunu, neler hissettiklerini sordum. Sonuç olarak yaparak, yaşayarak öğrenme yolu ile öğrenciler hem resim yapmaya çalıştılar, hem de engelli olan arkadaşlarının neler hissettikleri öğrendiler. Empati kurup bizlerin de birer engelli adayı olduğumuzu hatırladılar” dedi.



"Gerçekten biz bu etkinlikte çok zorlandık"

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için her bireye görevler düştüğünü belirten 8. sınıf öğrencisi Rana Akbaş, “Gerçekten biz bu etkinlikte çok zorlandık. Biz bir ders boyunca enpati yapmaya çalıştık dayanamadık, ama onlar bir hayat boyu dayanabiliyorlar. Bizlerde onların hayatını kolaylaştırmak için daha fazla çaba göstermeliyiz” diye konuştu.



"Onları anlamak için enpati yapmalıyız"

Öğretmenleri eşliğinde engellileri anlamak için etkinlik yaptıklarını belirten okulun öğrencilerinden Yağmur Yıldız, “Öğretmenlerimiz eşliğinde yaptığımız etkinlikle engellileri anlamaya çalıştık. Kimimizin kolu yoktu, kimimizin de gözü yoktu. Gerçekten çok duygulandım. Onların normal hayatta karşılaşa bilecekleri sorunları daha iyi anladım. Her vatandaşın onlara saygı duyarak hayatlarını kolaylaştırması gerektiğini istiyoruz. Allah onlara yardımcı olsun. Unutmayalım ki her birey birer engelli adayıdır” şeklinde konuştu.

