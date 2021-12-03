Engellileri daha iyi anlamak için enpati yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engellileri daha iyi anlamak için enpati yaptılar

İHA

Engellileri daha iyi anlamak için enpati yaptılar

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engeliler Gününe özel yaptıkları etkinlikte engeli gibi davranarak engellilerin normal hayatta karşılaşa bileceği zorluklara dikkat çekti.
Engellileri daha iyi anlayabilmek için yapılan etkinlikte bazı öğrenciler ellerini kullanmadan yazı yazmaya çalışırken, bazıları da gözlerini bağlayarak resim yapmaya çalıştı. Engellilerin normal yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve bunu öğrencilerine en iyi şekilde kavratabilmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Yanıkkaya Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Reşit Demir, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Görsel Sanatlar dersinde yaptığımız etkinliğimizde bazı öğrencilerimizin gözünü bağladık. Bazılarının tek elini, bazılarının da iki elleri bağlayıp onlardan resim yapmalarını istedik. Bir ders boyunca böyle resim yapmaya çalıştılar. İkinci dersimizde de öğrencilerin elleri veya gözleri bağlı iken resim yapmalarının nasıl olduğunu, neler hissettiklerini sordum. Sonuç olarak yaparak, yaşayarak öğrenme yolu ile öğrenciler hem resim yapmaya çalıştılar, hem de engelli olan arkadaşlarının neler hissettikleri öğrendiler. Empati kurup bizlerin de birer engelli adayı olduğumuzu hatırladılar” dedi.

"Gerçekten biz bu etkinlikte çok zorlandık"
Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için her bireye görevler düştüğünü belirten 8. sınıf öğrencisi Rana Akbaş, “Gerçekten biz bu etkinlikte çok zorlandık. Biz bir ders boyunca enpati yapmaya çalıştık dayanamadık, ama onlar bir hayat boyu dayanabiliyorlar. Bizlerde onların hayatını kolaylaştırmak için daha fazla çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

"Onları anlamak için enpati yapmalıyız"
Öğretmenleri eşliğinde engellileri anlamak için etkinlik yaptıklarını belirten okulun öğrencilerinden Yağmur Yıldız, “Öğretmenlerimiz eşliğinde yaptığımız etkinlikle engellileri anlamaya çalıştık. Kimimizin kolu yoktu, kimimizin de gözü yoktu. Gerçekten çok duygulandım. Onların normal hayatta karşılaşa bilecekleri sorunları daha iyi anladım. Her vatandaşın onlara saygı duyarak hayatlarını kolaylaştırması gerektiğini istiyoruz. Allah onlara yardımcı olsun. Unutmayalım ki her birey birer engelli adayıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman’da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yeni trend renkli lensler göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Yeni trend renkli lensler göz kamaştırıyor
Batman’da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı
Hasankeyf kalesi turizme açıldı
YEREL HABERLER Hasankeyf kalesi turizme açıldı
Batman’da hırsızlar engelli vatandaşın motosikletini çaldı
YEREL HABERLER Batman’da hırsızlar engelli vatandaşın motosikletini ...
Sason’da uyuşturucu tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Sason’da uyuşturucu tacirlerine operasyon
Batman’da eşini sokak ortasında katleden katile müebbet hapis
YEREL HABERLER Batman’da eşini sokak ortasında katleden katile ...
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek
YEREL HABERLER Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 ...
Batman’da yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ...
Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Furkan Kara emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER Furkan Kara emin adımlarla ilerliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.