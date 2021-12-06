Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı

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– İstanbul Görgüner’de 23 yıl önce PKK’lılar tarafından şehit edilen güvenlik köy korucusunun oğlu, Batman’da ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık giysi yardımında bulundu.

Batman’da güvenlik köy koruculuğu yapan Mehmet Şirin Tekin, 23 yıl önce İstanbul’da bulunduğu sırada PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Şehidin oğlu İş İnsanı Veysel Tekin, soğuk hava şartlarıyla beraber köyleri gezerek ihtiyaç sahiplerini tespit etti. Tekin, arabasına doldurduğu kışlık giysileri medreselerde eğitim gören ve köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, yardımlarından dolayı Tekin’e teşekkür etti.

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