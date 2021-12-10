Batman’da internet kablosunu çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı

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Batman'da sabah saatlerinde internet kablolarını çalan hırsız, güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Batman Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, çevrede kimsenin olmadığı saatlerde fırsat kollayarak önce kabanına sakladığı kerpeteni çıkarttı, sonra internet kablolarını kesip çaldı ve hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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