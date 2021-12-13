Batman’da 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Batman polisi bir araçta yaptığı aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Batman’a bağlı Hasankeyf ilçe kavşağında bir arabada yapılan aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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