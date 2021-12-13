Batman’da 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman polisi bir araçta yaptığı aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Batman’a bağlı Hasankeyf ilçe kavşağında bir arabada yapılan aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.