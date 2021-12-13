KAHEV’in destekleri ile Eskice İlkokulu rengarenk oldu

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), gönüllü doktor üyeleri ile okulların boyama ve tadilat işlerini yapmaya devam ediyor. Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Eskice köyünde bulunan okul KAHEV’li kadın doktorlar tarafından baştan aşağı boyandı.

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Demet Başer, boyama işlemlerini yaptıkları okulda açıklamalarda bulundu. Batman Kadın Doğum Hastanesinde çalıştığını belirten Dr. Başer, "Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın okullar için ayırdığı fonumuzdan yaptığımız yardımla, Kozluk Eskice köyünün boyama çalışmalarını yaptık. Tamamen gönüllü ekibimizle ,ATT Derneği’nin hemşirelerimizin, yine hastanemizde çalışan veri elemanlarının katılımıyla; okul müdürümüzün, muhtarımızın hepsinin katılımıyla okulumuzu baştan aşağı boyadık, renklendirdik. Çocuklarımız için çekici bir hale getirdik. Biz KAHEV olarak, okullara hem zeka oyunları, kütüphaneler, robotik laboratuvarlar kurmanın yanında KAHEV’le rengarenk geleceğe projemizde boyamalarını yapıyoruz. Eğitici resimler çiziyoruz ve okulu çocuklar için hem temiz hem de çekici bir hale getiriyoruz” dedi.

Eskice köy okulunda öğretmenlik yapan Barış Açış, KAHEV üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Açış, “Ben Batman Kozluk ilçesi Eskice İlkokulu sınıf öğretmeni ve müdür yetkili öğretmeniyim. KAHEV derneği aracılığıyla sağ olsunlar okulumuzu boyamaya geldiler. Doktor arkadaşlar hemşire arkadaşlar onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerinden dolayı okulumuz bundan sonra rengarenk. Hepsine teker teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Eskice köyü ilkokulunda okuyan ve 3'üncü sınıfa giden Zeynep Yılmaz ise “Doktor ve hemşire ablalarımız, okulumuzu boyamaya geldiler. Onlara çok çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde okulumuz rengarenk. Okulumuzu çok seviyoruz, onlara tekrardan çok çok teşekkürler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.