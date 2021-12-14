Batman’da uyuşturucu imalathanesine operasyon

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Batman Güneykent Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametine operasyon yapıldı.

Yapılan arama sonucunda 400 gram metamfetamin maddesi, 23 adet sikke ve 1 adet obje ele geçirildi. Adli işlemlerinin yapılması amacıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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