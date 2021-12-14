Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü

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Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde defnedilen Behiye Şimşek’in cenazesine Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu cenaze töreninin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ve ailesinin acılarını paylaştı, başsağlığı dileklerinde bulunarak, merhumeye okunan duaların ardından ziyaretlerini sonlandırdı.

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