Batman’da 3 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

Batman’da iki iş yerinde aramasında 3 bin 370 kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde 2 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 370 kaçak sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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