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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesinde rektörü öğrenci buluşmalarına başladı

İHA

Batman Üniversitesinde rektörü öğrenci buluşmalarına başladı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi Batı Raman Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerin Batman Üniversitesi hakkında görüş, öneri, istek ve şikayetlerini öğrenmek amacıyla düzenlenen ve üç gün sürecek olan etkinliğin ilk gün toplantısına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necmettin Sezgin ve Prof. Dr. Rohat Cebe, Genel Sekreter Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. Batman Üniversitesinde ilk kez düzenlenen rektöröğrenci buluşmasında Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimini desteklemek amacıyla etkinliklerin arttırılacağını ve bu toplantıların geleneksel hale getirileceğini belirtti. Batman Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin her alanda donanımlı bireyler haline gelebilmesi için çeşitli akademik ve kültürel çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Demir, öğrencilere iş hayatında istihdam ve yükselme için gerekli olan akademik alt yapının en iyi şekilde sunulmaya çalışıldığının altını çizdi.
Batman Üniversitesinde yeni açılan bölümler, lisansüstü disiplinler ve fakülteler ile her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten Rektör Demir, Batman Üniversitesinde öğrencilerin akademik ve idari ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli teknolojik ve akademik alt yapının var olduğunu anlattı. Batman Üniversitesi ve öğrencilerin gelişimi için bir yol açmaya çalıştıklarını ifade eden Rektör Demir, öğrencilerin açılan bu yolda kendilerine bir yol haritası belirleyerek aşama aşama ilerledikleri takdirde başarıya ulaşabileceklerini kaydetti. Öğrencilerin sadece üniversite içinde değil diğer kurumlar aracılığıyla da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Demir, TÜBİTAK gibi genç projeleri destekleyen kurumların öğrencilere sunduğu fırsatlardan söz etti. Batman Üniversitesinde düzenlenen konferans, söyleşi ve çeşitli kültürel faaliyetlere öğrenci katılımını çok önemsediklerini dile getiren Rektör Demir, bu etkinliklerde edinilen bilgilerin öğrencilerin fikir dünyasına büyük faydalar sağlayacağını söyledi. Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile öğrencilerin ücretsiz yemek yeme imkanlarını ilerleyen dönemlerde de devam ettirmeyi planladıklarını dile getiren Rektör Demir, çeşitli kurumlarla öğrencilerin faydasına olacak projeler için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Batman Belediyesiyle Batman Üniversitesi öğrencilerinin kullanımı için Batı Raman Yerleşkesinde bir peyzaj alanı oluşturacaklarının da altını çizen Rektör Demir, sportif faaliyetlerle de öğrencileri destekleyeceklerini sözlerine ekledi.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerden gelen soru ve önerileri çözüm odaklı olarak ele aldı. Öğrencilerin sorunlarının en kısa sürede çözülmesi için çalışmalar başlatacaklarını belirten Rektör Demir, öğrencilerin fikirlerini çok önemsediklerini ve bu sebeple sundukları her öneriye cevap vereceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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