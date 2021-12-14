Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’da bir apartmana giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılardan 2 çifti seçip çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Batman’da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, 2 ayrı dairenin kapı önündeki yaklaşık 5 çift ayakkabı arasından 2 tanesini çalarak kayıpları açtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kapı önündeki ayakkabılardan bir kaçını gözüne kestiren şahıs, eğilerek ayakkabıları inceliyor. Hızlı bir şekilde hareket eden hırsız, 2 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.