Batman’da dilenci kadınlar hasılatı saydı

Batman kent merkezinde dilencilik yapan iki kadın, bir arabanın arkasına saklanarak milletten dilendikleri paraları sayarken görüntülendiler.

Batmanda sabah saatlerinde sokaklara düşen dilenciler, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenmeye devam ediyor. Dilenci iki kadın, topladıkları paraları saymak için bir otomobilin arakasına geçerek günün hasılatını saymaya başladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Vatandaşlar, duruma esprili yaklaşarak 'bu devirde dilenci olmak gerek' yorumunda bulundu.

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