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Ülkenin bir ucundan diğer ucuna yapılan iyilik Bilal'ın yüzünü güldürdü

İHA

Ülkenin bir ucundan diğer ucuna yapılan iyilik Bilal'ın yüzünü güldürdü

Antalya’dan gönderilen tablet, Batman'ın Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yaşayan bedensel engelli Bilal Demir’in yüzünü güldürdü.
Alperen Muammer Temiz isimli öğretmenin girişimleriyle Antalya’da faaliyet yürüten Türkiye Bedensel Engeliler Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül’ün gönderdiği tablet, engelli 4 kardeşten biri olan bedensel engelli Bilal Demir'e ulaştırıldı. Aldığı tableti çok beğendiğini belirten Bilal Demir emeği geçen herkese teşekkür ederken, 4 çocuğu bedensel engelli olan Bilal'ın babası Mehmet Şirin Demir’de Antalya’dan Sason'a kadar gönderilen tablet ile oğlunun çok sevindiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bir çocuğun gülmesine vesile olduk”
Batı ile doğu arasında bir iyilik hareketi görevi gördüklerini belirten Sason ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Alperen hareketi üyelerinden Alperen Muammer Temiz, “Biz Alperen iyilik hareketi olarak, ilçemizde bulunan evlatlarımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışıyoruz. Burada ne kadar ihtiyaç sahibi çocuğumuz varsa tespit edip, onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yardımlar kimi zaman mont oluyor, kimi zaman bir bot oluyor, kimi zaman bir kıyafet oluyor, kimi zaman bir eşofman oluyor, kimi zaman çok zor durumdaki öğrenci ailelerimize aylık erzak yardımları oluyor ve kimi zaman bir test kitabı, bir soru bankası veya bir hikaye kitabıdır. Bu çocukların neye ihtiyacı varsa batıdaki o yüce gönüllü insanların yardımlarıyla buradaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Biz bu misalde çalışmalarımızı yürütürken Bilal kardeşimizi gördük. Bilal kardeşimizin öğretmenleri bizimle iletişime geçti. Bilal'imiz maalesef fiziksel engelinden dolayı okula gidip gelmekte zorlanıyor. Hatta gidemiyor öyle ifade edeyim. Bilal evde eğitim alıyor. Fakat köyde yaşadıkları için zorlu hava koşullarında, kar yağdığında, yağmur yağdığında öğretmenlerinin Bilal'in evine ulaşması zor oluyor. Bizde Bilal için ne yapabiliriz diye düşündük ve Bilal'a bir tablet ulaştırabilirsek öğretmenlerinin uzaktan eğitim yoluyla Bilal'in derslerine devam etmelerini sağlayabileceğini düşündük. Antalya’dan Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Asbaşkanı olan Önder bey ile iletişime geçtik. Önder bey Bilal'imizin tabletini temin edeceğini söyledi ve dediğini de yaparak tableti bize gönderdi. Bugün Bilal'in yüzü güldü, bu günde bir çocuğun kalbine dokunduk, bu günde bir çocuğun gülmesine vesile olduk. Ben çocukların yüzünün gülmesine vesile olan, onların yüreğine bir umut ışığı saçan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Antalya’dan gönderilen tableti 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Sason'a teslim ettiklerini belirten öğretmen Sefa Tuğyan’da “Bugün Antalya’dan gelen tabletin 3 bin rakımlı Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Bilal'a vermenin ona ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işe vesile olan herkese gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.
Gönderilen tableti 4 çocuğu bedensel engelli olan Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yaşayan Demir ailesine teslim eden öğretmenlerin yaşadığı mutluluk gözlerinden okunurken, Bilal ise ilk defa bir tablet sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

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