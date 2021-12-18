Batman’da inşaat işçisi hayatını kaybetti

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Batman’da tabela montajı yaptığı sırada inşaattan düşen 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Hasankeyf karayolu Batman girişinde inşaatı devam eden bir binada meydana geldi. 20 yaşındaki Murat Boğa isimli inşaat işçisi tabela montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşerek ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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