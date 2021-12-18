Kaymakam Sinanoğlu köylerde incelemelerde bulundu

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Server Sinanoğlu, köy denetimleri ve ziyaretleri kapsamında, Çiçekli, Gönüllü, Seki, Ulaş, Yamanlar ve Gökçepınar köylerinde incelemelerde bulundu.

Köy muhtarlarından, köylerde ki mevcut durumlarla ilgili bilgi alan Kaymakam Sinanoğlu, köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ederek isteklerini ve taleplerini dinledi. Yapılan incelemelerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eren Erdem, Özel İdare Müdürü Salih Orak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Orhan Şahin Kaymakam Server Sinanoğlu’na eşlik etti.

Köy muhtarlarından Yamanlar Köyü Muhtarı Nevzat Turgut ve beraberindeki muhtarlar köylerine gelen Kaymakam Server Sinanoğlu'na ve beraberindekilere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

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