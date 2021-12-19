Batman’da şüpheli bavul paniği

Batman'ın Sason ilçesinde cadde üzerinde bırakılan şüpheli bavul paniğe yol açtı. Polis caddeyi ulaşıma kapatarak güvenli alan oluşturdu.
Sason'da kalabalık cadde üzerinde bırakılan şüpheli bavul çevrede paniğe yol açtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak alanı boşalttı. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.