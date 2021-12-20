Batman’da kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Batman’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında 8 ayrı suç dosyası ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) Büro Amirliği ekiplerince Batman Seyitler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, 6 bin 136 SKM, konut dokunulmazlığını ihlalinden bir kişi yakalanırken evde yapılan aramada ise 3 ayrı poşette 510 gram sentetik bonzai, 90 gram eroin, 59 fişek eroin, 1 adet hassas terazi, 48 adet tabanca fişeği, 91 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan operasyonda M.S.G isimli hükümlü yakalandı.

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