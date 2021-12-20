Batman’da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Batman'da saman yüklü bir kamyonetin arkasından tutunarak patenle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolcuğu faciaya yol açıyordu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, Batman kenet merkezinde bir alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay, Pazar günü akşam saatlerinde iki genç, araç trafiğinin yoğun olduğu geçitte seyir halinde olan saman yüklü kamyonettin arkasına tutundu. Paten kullanan gençler, tehlikeye aldırış etmeden yola devam etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu servis aracının kamerasına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.