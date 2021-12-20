Batman’da beklenen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

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Batman'ın Sason ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Sason ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yağan kar ile beraber ilçede kar kalınlığı 25 santimetreyi bulurken, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köy yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu köylerde bazı vatandaşlar evlerinin damlarında biriken karları temizlemeye çalıştığı görüldü.

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